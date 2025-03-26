Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожарные спасли человека из горящего дома на севере Омской области

Частный дом накануне горел в Больших Уках.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 25 марта, в селе Большие Уки произошел пожар в частном доме. Пожарные спасли из огня хозяина дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

Сообщение о возгорании поступило около 14:40. К моменту прибытия пожарные пламенем была охвачена крыша дома.

На месте работали четыре сотрудника МЧС России и 2 единицы техники. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Время ликвидации открытого горения — 15:05.

Причины возгорания устанавливают специалисты.

Ранее «КП Омск» сообщала, что более 100 детей погибли при пожарах в Омской области за десять лет.