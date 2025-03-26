Пожарные спасли человека из горящего дома на севере Омской области

Во вторник, 25 марта, в селе Большие Уки произошел пожар в частном доме. Пожарные спасли из огня хозяина дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
Сообщение о возгорании поступило около 14:40. К моменту прибытия пожарные пламенем была охвачена крыша дома.
На месте работали четыре сотрудника МЧС России и 2 единицы техники. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Время ликвидации открытого горения — 15:05.
Причины возгорания устанавливают специалисты.
Ранее «КП Омск» сообщала, что более 100 детей погибли при пожарах в Омской области за десять лет.