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Мужчина погиб в квартирном пожаре в Красном Селе

Пострадавший скончался в больнице.

Источник: Комсомольская правда

Мужчина погиб в результате пожара в квартире в Красном Селе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы примерно в семь утра 26 марта. Горела квартира в одном из многоквартирных домов в Красном Селе. Возгорание началось на кухне однокомнатной квартире, пламя распространилось на 4 кв.м.

— В помещении кухни площадью 6 кв.м происходило горение обстановки, — добавили в пресс-службе спасателей.

Потушить пожар удалось за полчаса силами 15 спасателей и трех единиц спецтехники. Тем не менее, не обошлось без жертв. Пострадавшего мужчину увезли на скорой, однако медикам не удалось спасти его жизнь — пациент скончался.

Ранее «КП-Петербург» писала, что женщина погибла в пожаре на Новоизмайловском проспекте. Еще двух человек эвакуировали из опасной зоны.