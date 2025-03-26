В Тольятти осужден курьер телефонных мошенников

В сентябре 2024 года обвиняемый под видом доверенного лица приехал к пенсионеру, которого ранее обманули неустановленные лица, сообщив о необходимости передачи денег, и забрал у пожилого человека 350 тысяч рублей якобы для проверки купюр банком.