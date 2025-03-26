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В Тольятти осужден курьер телефонных мошенников

Курьер мошенников забрал у обманутого пенсионера 350 тысяч рублей якобы для проверки купюр банком.

Прокуратура Автозаводского района Тольятти в суде поддержала государственное обвинение 23-летнего жителя Ставропольского района в крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

В сентябре 2024 года обвиняемый под видом доверенного лица приехал к пенсионеру, которого ранее обманули неустановленные лица, сообщив о необходимости передачи денег, и забрал у пожилого человека 350 тысяч рублей якобы для проверки купюр банком.

Выступивший курьером телефонных мошенников мужчина свою вину в совершении преступления признал.

Суд, учтя явку с повинной, а также частичную компенсацию ущерба, приговорил подсудимого к одному году шести месяцам принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства ежемесячно. Исковые требования потерпевшего пенсионера удовлетворены.

Приговор суда в законную силу не вступил.

В отношении неустановленных лиц, причастных к совершению преступления, расследование продолжается, сообщили в прокуратуре Самарской области.