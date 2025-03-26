27-летний нижегородец устроил теракт за деньги

Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. По версии следствия, нижегородец действовал по указанию неизвестного лица, получив задание через мессенджер, и рассчитывал на денежное вознаграждение. Инцидент произошёл 10 марта 2025 года. Поджог был совершен на улице Затон имени 25 лет Октября (2-я линия) — злоумышленник поджёг климатический шкаф с оборудованием.