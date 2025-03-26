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Футбольные ворота упали на 11-летнего мальчика в Екатеринбурге

Инцидент случился 25 марта на площадке спортивной школы «Факел».

В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку в связи с падением ворот на 11-летнего школьника на площадке спортивной школы «Факел». Инцидент случился вечером 25 марта, когда пятиклассник играл в футбол на площадке спортшколы «Факел», куда он пришел вместе с другом.

«11-летний подросток во время игры повис на воротах, после чего она начали падать. Он их попытался удержать, но сам упал на покрытие поля, а ворота упали на ребенка сверху, — рассказали подробности происшествия в свердловской прокуратуре. — В результате падения футбольных ворот подросток получил тяжелую травму».

Ребенка доставили в больницу.

Специалистам ведомства предстоит дать правовую оценку соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также установить, на балансе какой организации находятся данные ворота и спортивная площадка, должностное лицо, ответственное за надлежащее состояние спортивного оборудования.

После происшествия организовано проведение доследственной проверки.