Футбольные ворота упали на 11-летнего мальчика в Екатеринбурге

«11-летний подросток во время игры повис на воротах, после чего она начали падать. Он их попытался удержать, но сам упал на покрытие поля, а ворота упали на ребенка сверху, — рассказали подробности происшествия в свердловской прокуратуре. — В результате падения футбольных ворот подросток получил тяжелую травму».