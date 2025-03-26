В подмосковном Железнодорожном произошла стрельба

24 марта сообщалось, что полицейские задержали в городе Артеме Приморского края мужчину за стрельбу из автомата в воздух. Подозреваемым оказался 39-летний мужчина. Его задержали и доставили в отделение полиции, где возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».