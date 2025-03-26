В подмосковном Железнодорожном произошла стрельба

Отмечается, что несколько человек поджидали мужчину возле подъезда. Когда тот вышел, неизвестный открыл пальбу. Затем из машины вышли охранники мужчины и открыли ответный огонь.
Стрелку и его подельникам удалось сбежать и скрыться на автомобилях. В настоящее время их разыскивает полиция.
Информации о состоянии мужчины, в чью сторону открыли огонь, не приводится.
24 марта сообщалось, что полицейские задержали в городе Артеме Приморского края мужчину за стрельбу из автомата в воздух. Подозреваемым оказался 39-летний мужчина. Его задержали и доставили в отделение полиции, где возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».
До этого молодого человека задержали за стрельбу на станции метро «Василеостровская» в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел вечером 22 марта в вагоне поезда, следующего по Невско-Василеостровской линии.