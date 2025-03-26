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Один человек погиб и 7 пострадали в ДТП под Арзамасом

Смертельное ДТП с одним погибшим и семью ранеными произошло в Арзамасском округе 26 марта, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Нижегородской области.

Источник: ГИБДД России

На 110-м км автодороги Нижний Новгород-Саратов столкнулись две иномарки. По предварительным данным, водитель «Шевроле» нарушил расположение транспортного средства на проезжей части и столкнулся с «Маздой», движущейся по встречке. Водитель «Мазды» скончался на месте. Пассажиры обоих автомобилей получили травмы и доставлены в больницу. Личности пострадавших, а также детали происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области погиб водитель, не справившийся с управлением авто.