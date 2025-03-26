Особый противопожарный режим охватил 42 муниципалитета Кубани

Также оперативные службы устранили последствия 6 ДТП, в ходе которых удалось спасти 1 человека.
Как рассказали в соцсетях ГУ МЧС по Кубани, высокий уровень пожарной опасности (4 и 5 классы) в регионе на данный момент не зафиксирован. Однако в 42 муниципалитетах края продолжает действовать особый противопожарный режим.
Кроме того, под наблюдением находятся 25 туристических групп. Спасатели предупреждают о повышенной лавиноопасности на высотах свыше 1500 метров в горах Краснодарского края, за исключением территории Сочи.