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Особый противопожарный режим охватил 42 муниципалитета Кубани

За прошедшие сутки сотрудники МЧС ликвидировали 19 пожаров на территории Кубани, включая 4 случая возгорания сухой растительности.

Также оперативные службы устранили последствия 6 ДТП, в ходе которых удалось спасти 1 человека.

Как рассказали в соцсетях ГУ МЧС по Кубани, высокий уровень пожарной опасности (4 и 5 классы) в регионе на данный момент не зафиксирован. Однако в 42 муниципалитетах края продолжает действовать особый противопожарный режим.

Кроме того, под наблюдением находятся 25 туристических групп. Спасатели предупреждают о повышенной лавиноопасности на высотах свыше 1500 метров в горах Краснодарского края, за исключением территории Сочи.