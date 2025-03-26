Подростка с татуировкой под глазом «Живой» разыскивают в Иркутской области

В Иркутской области сотрудники полиции разыскивают 16-летнего Андрея Петрова. С заявлением в полицию обратилась мать юноши — жительница Тайшета. Она рассказала, что ее сын ушел из дома ночью 21 марта, он мог направиться в сторону Иркутска, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
В последний раз подростка видели вечером 14 марта в маршрутке № 45, молодой человек проезжал мимо остановки общественного транспорта Ботанический сад.
Примечательно, что на лице у разыскиваемого имеется татуировка в виде надписи «Живой». На вид ему 16−18 лет, рост около 170 см, голубые глаза. Он был одет в черную куртку, серые джинсы и темные берцы.
Полиция Приангарья призывает граждан, располагающих информацией о местонахождении несовершеннолетнего, связаться по телефону дежурной части ОМВД России по Тайшетскому району: 8-(39563) 2−03−76 или 02 (с мобильного 102). Волонтеры: 8−950−146−9856.