Подростка с татуировкой под глазом «Живой» разыскивают в Иркутской области

В Иркутской области сотрудники полиции разыскивают 16-летнего Андрея Петрова. С заявлением в полицию обратилась мать юноши — жительница Тайшета. Она рассказала, что ее сын ушел из дома ночью 21 марта, он мог направиться в сторону Иркутска, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.