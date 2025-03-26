В центре Казани ночью загорелась кофейня

По информации ведомства, возгорание произошло в электрощитке на кухне заведения. Прохожие увидели задымление с улицы и вызвали пожарных. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Марий Эл 21 марта ликвидировали пожар на 10 тыс. кв. м.
Ночью 25 марта в кофейне Гудини на улице Баумана в Казани произошел пожар. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Республике Татарстан.
По информации ведомства, возгорание произошло в электрощитке на кухне заведения. Прохожие увидели задымление с улицы и вызвали пожарных. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Марий Эл 21 марта ликвидировали пожар на 10 тыс. кв. м.