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В центре Казани ночью загорелась кофейня

Ночью 25 марта в кофейне Гудини на улице Баумана в Казани произошел пожар. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

По информации ведомства, возгорание произошло в электрощитке на кухне заведения. Прохожие увидели задымление с улицы и вызвали пожарных. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Марий Эл 21 марта ликвидировали пожар на 10 тыс. кв. м.