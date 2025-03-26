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В Башкирии малыш опрокинул на себя чайник с кипящей водой

Санавиация доставила в Уфу 7-месячного ребенка, который опрокинул на себя кипящий чайник.

Источник: МЗ РБ

По данным минздрава РБ, трагедия произошла дома — малыш получил ожоги на 30% поверхности тела, включая плечо, спину и ноги. Сразу после происшествия его доставили в Месягутовскую районную больницу, где врачи оказали ребенку первую помощь, провели телемедицинские консультации со специалистами республиканской детской клинической больницы и республиканского ожогового центра. Было принято решение о переводе мальчика на вертолете в специализированный медицинский центр в Уфу.