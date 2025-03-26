26 марта в Ростове огласят приговор по делу участников «Азова»*

26 марта в Ростове-на-Дону планируют огласить приговор по делу 24 участников запрещенного в России террористического батальона «Азов»*. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.
Как уточнили в инстанции, лично на оглашении приговора будут находиться 12 человек. Решение в отношении остальных подсудимых, в том числе умершего, вынесут заочно.
Напомним, процесс начался в июне 2023 года. Сообщалось, что подозреваемым ранее инкриминировали статьи Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики.
В зависимости от роли и степени участия подсудимым были предъявлены обвинения в действиях, направленных на насильственный захват власти, организацию запрещенного формирования, а также в участии в составе этого формирования.
батальон Азов* — запрещен в России и признан террористической организацией.