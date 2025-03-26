В Ташкенте отправили за решётку няню, которая била ребёнка и воровала деньги у его родителей

История произошла в одной из многоэтажек Учтепинского района Ташкента. 44-летняя женщина, нанятая для ухода за трёхлетней девочкой, вместо заботы и внимания регулярно избивала ребёнка и крала деньги, принадлежащие хозяевам квартиры.
Родители начали подозревать неладное, когда заметили синяки и травмы на теле дочери, а также пропажу наличных из дома. Чтобы понять, что происходит, они установили скрытую камеру. Записи показали шокирующую картину происходящего.
Няня не только обращалась с ребёнком грубо и жестоко, но и спокойно «обчищала» квартиру, пользуясь доверием семьи и отсутствием взрослых в доме.
Суд признал женщину виновной по двум статьям Уголовного кодекса: статья 169 — кража в крупном размере и статья 110 — систематическое истязание несовершеннолетнего.
Приговор — 5 лет и 1 месяц лишения свободы.