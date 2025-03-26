В Армавире проведут экспертизу алкоголя по делу о попытке отравления летчиков

По версии следствия, в 2022 году фигурант получил гражданство РФ, а в 2023 году был завербован украинскими спецслужбами. Ему поручили задание организовать убийство 77 выпускников Армавирского авиационного училища за 400 тыс. руб., однако обещанного вознаграждения он так и не получил.