«Несколько раз ударил ножом и загрузил в багажник друга, притворившегося мертвым». СК раскрыл подробности покушения на убийство в Барановичах

Следователи установили обстоятельства мошенничеств, кражи и покушения на убийство, которые инкриминируют жителю Барановичей, сообщает управление Следственного комитета по Брестской области.
Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что житель Барановичей пытался зарезать знакомого, чтобы не возвращать долг в 1,5 миллиона российских рублей. Деньги 36-летний обвиняемый взял у знакомого, а потом попытался его убить.
Новые подробности уголовного дела показали, что деньги фигурант неоднократно одалживал у разных знакомых, чтобы играть в онлайн-казино. Если мужчине везло, он возвращал часть долгов, но чаще просто проигрывал крупные суммы. Также он взял у знакомого в долг 1,5 миллиона рублей, а когда все проиграл, понимая, что вернуть долг не сможет, решил убить кредитора.
Убийца тщательно спланировал план расправы. Он подготовил нож, клеенку и лопату, и в день нападения связался с потерпевшим и сказал, что вернет ему долг. Мужчине барановичанин сказал приехать в назначенное место и помочь отбуксировать машину. Таким способом он хотел заманить его в безлюдное место в Барановичском районе.
После того, как потерпевший помог отбуксировать на самом деле исправное авто, обвиняемый вручил ему барсетку с сувенирными купюрами. А, когда знакомый пересчитывал купюры убийца ударил его ножом в шею. Жертва стала сопротивляться, завязалась потасовка, во время которой фигурант нанес еще один удар ножом, раненый мужчина притворился мертвым. Тогда фигурант загрузил знакомого в багажник машины и повез «тело», но тот смог открыть багажник изнутри и на ходу выбрался из машины. Это спасло ему жизнь.
В ходе следствия установили еще пять потерпевших от действий игромана, у которых обвиняемый взял деньги, не планируя возвращать долг. Еще он совершил кражу, украв из автомобиля потерпевшего сумку с деньгами и вещами.
Задержанного будут судить по ряду уголовных статей. В том числе ему инкриминируют мошенничество, совершенное в особо крупном размере, покушение на убийство с целью сокрыть другое преступление, кражу (ч.4 ст. 209, ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 139, ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси).
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