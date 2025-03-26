«Несколько раз ударил ножом и загрузил в багажник друга, притворившегося мертвым». СК раскрыл подробности покушения на убийство в Барановичах

После того, как потерпевший помог отбуксировать на самом деле исправное авто, обвиняемый вручил ему барсетку с сувенирными купюрами. А, когда знакомый пересчитывал купюры убийца ударил его ножом в шею. Жертва стала сопротивляться, завязалась потасовка, во время которой фигурант нанес еще один удар ножом, раненый мужчина притворился мертвым. Тогда фигурант загрузил знакомого в багажник машины и повез «тело», но тот смог открыть багажник изнутри и на ходу выбрался из машины. Это спасло ему жизнь.