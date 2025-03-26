В ДТП на Западном обходе Перми пострадал водитель легковушки

Около 7:30 по автодороге Кострома-Шарья-Киров-Пермь со стороны Березников в направлении Краснокамска ехал автомобиль «КамАЗ». За рулем находился 27-летний мужчина. На 1093 км водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ехавшую впереди легковушку «ВАЗ 2114». В результате ДТП пострадал 23-летний водитель легковушки, его госпитализировали в больницу.