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В ДТП на Западном обходе Перми пострадал водитель легковушки

Пострадавшего доставили в больницу.

Источник: УГИБДД РФ по Пермскому краю

Утром 26 марта на Западном обходе Перми случилось ДТП с участием легковушки и грузовика. В результате аварии пострадал один человек. Подробности рассказали в Госавтоинспекции Прикамья.

Около 7:30 по автодороге Кострома-Шарья-Киров-Пермь со стороны Березников в направлении Краснокамска ехал автомобиль «КамАЗ». За рулем находился 27-летний мужчина. На 1093 км водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ехавшую впереди легковушку «ВАЗ 2114». В результате ДТП пострадал 23-летний водитель легковушки, его госпитализировали в больницу.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.