Рецидивист ограбил салон сотовой связи в Шелехове

Установлено, что мужчина ранее уже посещал этот салон оператора сотовой связи, общался с продавцами и покупал сим-карту. Преступление он совершил утром 24 марта. Рецидивист пришел в магазин после открытия и попросить показать дорогостоящий телефон. Однако посмотреть товар можно было только после покупки. Продавец предложил более дешевый вариант другой фирмы. Взяв в руки смартфон, подозреваемый выбежал с ним из салона связи, оставив коробку от телефона в руках продавца.