Рецидивист ограбил салон сотовой связи в Шелехове

В Шелеховском районе ранее судимый 35-летний мужчина ограбил салон сотовой связи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Злоумышленника поймали сразу же в день преступления, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Установлено, что мужчина ранее уже посещал этот салон оператора сотовой связи, общался с продавцами и покупал сим-карту. Преступление он совершил утром 24 марта. Рецидивист пришел в магазин после открытия и попросить показать дорогостоящий телефон. Однако посмотреть товар можно было только после покупки. Продавец предложил более дешевый вариант другой фирмы. Взяв в руки смартфон, подозреваемый выбежал с ним из салона связи, оставив коробку от телефона в руках продавца.
«Свою добычу мужчина повёз в скупку Иркутска. Оттуда смартфон уже изъят полицейскими. Личность подозреваемого сотрудники уголовного розыска установили за несколько часов. Ранее он уже был судим за кражу», — рассказала старший дознаватель ОМВД России по Шелеховскому району Наталья Иванова.
Уголовное дело возбуждено по факту грабежа.