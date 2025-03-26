Москвич избежал наказания за употребление наркотиков, сдав полиции трех дилеров

— Пенсионер и инвалид III группы за несколько дней до празднования Нового, 2025 года, через телефон заказал меньше грамма мефедрона, после чего получил его в подъезде многоквартирного дома от одного из жильцов. В этот же день он направился в караоке-бар, открыл приобретенный пакет прямо за столиком, высыпав содержимое на его поверхность для употребления. Вскоре на место прибыли полицейские, они задержали гражданина, — написало РИА Новости.