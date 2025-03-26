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Москвич избежал наказания за употребление наркотиков, сдав полиции трех дилеров

Пенсионер, задержанный в московском караоке-клубе за употребление запрещенных веществ, избежал уголовного наказания, предоставив информацию о трех наркодилерах. Информация об этом сказана в судебных документах.

Источник: РИА "Новости"

— Пенсионер и инвалид III группы за несколько дней до празднования Нового, 2025 года, через телефон заказал меньше грамма мефедрона, после чего получил его в подъезде многоквартирного дома от одного из жильцов. В этот же день он направился в караоке-бар, открыл приобретенный пакет прямо за столиком, высыпав содержимое на его поверхность для употребления. Вскоре на место прибыли полицейские, они задержали гражданина, — написало РИА Новости.

Уголовное дело было возбуждено в связи с незаконным приобретением и хранением наркотиков в значительном объеме. Обвиняемый мужчина признал вину и обратился с просьбой о рассмотрении его дела в особом порядке. При разбирательстве было подано прошение о прекращении дела в связи с активным раскаянием подсудимого. Отмечалось, что обвиняемый оказал значительную помощь в раскрытии преступной схемы по обороту наркотиков, что привело к задержанию трех человек.

В начале февраля Московский областной суд приговорил к 15 годам колонии мужчину за производство более 15 килограммов наркотиков. Также у него забрали дом в Шатуре, который он оборудовал под нарколабораторию.