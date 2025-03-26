Производственное здание загорелось на улице Федосеенко в Нижнем Новгороде

Возгорание производственного здания произошло на улице Федосеенко в Нижнем Новгороде 26 марта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ведомства. О причинах пожара, погибших и пострадавших пока не уточняется.
Ранее мы писали, что особый противопожарный режим начнет действовать в Нижегородской области. Штрафы для физических, должностных и юридических лиц будут увеличены в два раза. Режим введут в ближайшее время.
Напомним, что 29 пожаров потушили в Нижегородской области 25 марта.