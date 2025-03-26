Телефонные мошенники похитили у московского бизнесмена более 58 млн рублей

По информации, полученной от источника в правоохранительных органах, предприниматель смог распознать обман и обратился в полицию. Мошенники позвонили бизнесмену и предложили закрыть его кредит. Они представились сотрудниками Центрального банка и портала «Госуслуги» и смогли убедить его перевести им 58,7 млн рублей. Мужчина переводил деньги частями через курьеров в период с 14 февраля по 20 марта. Только 24 марта он обратился в полицию. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.