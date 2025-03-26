В башкирской школе 10-летняя девочка разбила голову, и ей не стали оказывать должную помощь

В Бурзянском районе Башкирии прокуратура выявила случай халатности в местной школе. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
В январе прошлого года десятилетняя девочка получила черепно-мозговую травму во время перемены, но руководство учебного заведения не только не оказало ей должной помощи, но и скрыло инцидент от надзорных органов.
Как установила проверка, в момент происшествия школьный фельдшер отсутствовал на месте, а педагоги не вызвали медика. В результате ребенок с травмой головы смог получить помощь только на следующий день, когда родители самостоятельно обратились в больницу.
Прокуратура возбудила два административных дела против директора школы по статьям за нарушение прав обучающихся и за сокрытие информации о несчастном случае. Классный руководитель понес дисциплинарное наказание.
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