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Подсудимому стало плохо на слушаниях по делу участников «Азова»* в Ростове

Подсудимому вызвали «скорую» на слушаниях по делу участников нацбатальона в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

На судебных слушаниях в Ростове-на-Дону стало плохо одному из подозреваемых участников запрещенного в России террористического батальона «Азов»*. Это произошло сегодня, 26 марта.

— Одному из подсудимых стало плохо, ему вызвали скорую, — сообщил из зала Южного окружного военного суда корреспондент «КП — Ростов-на-Дону».

Напомним, сегодня планировали огласить приговор в отношении 24 участников террористического батальона. Изначально предполагалось личное присутствие 12 человек. Решение в отношении остальных подсудимых, в том числе умершего, собирались вынести заочно.

Напомним, ранее участникам нацбатальона инкриминировали статьи Уголовного кодекса ДНР. Задержанным в зависимости от роли и степени участия были предъявлены обвинения: в действиях, направленных на насильственный захват власти, в организации запрещенного формирования, а также в участии в составе формирования.

батальон Азов* — запрещен в России и признан террористической организацией.