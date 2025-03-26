Подсудимому стало плохо на слушаниях по делу участников «Азова»* в Ростове

Напомним, ранее участникам нацбатальона инкриминировали статьи Уголовного кодекса ДНР. Задержанным в зависимости от роли и степени участия были предъявлены обвинения: в действиях, направленных на насильственный захват власти, в организации запрещенного формирования, а также в участии в составе формирования.