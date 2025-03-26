Подсудимому стало плохо на слушаниях по делу участников «Азова»* в Ростове

На судебных слушаниях в Ростове-на-Дону стало плохо одному из подозреваемых участников запрещенного в России террористического батальона «Азов»*. Это произошло сегодня, 26 марта.
— Одному из подсудимых стало плохо, ему вызвали скорую, — сообщил из зала Южного окружного военного суда корреспондент «КП — Ростов-на-Дону».
Напомним, сегодня планировали огласить приговор в отношении 24 участников террористического батальона. Изначально предполагалось личное присутствие 12 человек. Решение в отношении остальных подсудимых, в том числе умершего, собирались вынести заочно.
Напомним, ранее участникам нацбатальона инкриминировали статьи Уголовного кодекса ДНР. Задержанным в зависимости от роли и степени участия были предъявлены обвинения: в действиях, направленных на насильственный захват власти, в организации запрещенного формирования, а также в участии в составе формирования.
батальон Азов* — запрещен в России и признан террористической организацией.