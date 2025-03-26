Заместитель начальника Управления по чрезвычайным ситуациям Ташкента задержан по обвинению в получении взяток

Как показало предварительное следствие, чиновник злоупотреблял своим должностным положением и систематически получал взятки за оказание содействия в утверждении эскизных проектов зданий, планируемых к строительству в Ташкенте, подписание актов об установке автоматических противопожарных систем, а также за вынесение положительных заключений Государственной приёмной комиссии при сдаче в эксплуатацию новых и реконструированных объектов.
Особую тревогу вызывает тот факт, что в числе этих объектов оказались здания общеобразовательной школы и медицинского учреждения.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время ведутся предварительные следственные действия.