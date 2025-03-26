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Заместитель начальника Управления по чрезвычайным ситуациям Ташкента задержан по обвинению в получении взяток

Vaib.uz (Узбекистан. 26 марта). В Ташкенте по подозрению в коррупции задержан заместитель начальника Главного управления по чрезвычайным ситуациям города. Его действия были раскрыты в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками Службы государственной безопасности.

Источник: Vaib.Uz

Как показало предварительное следствие, чиновник злоупотреблял своим должностным положением и систематически получал взятки за оказание содействия в утверждении эскизных проектов зданий, планируемых к строительству в Ташкенте, подписание актов об установке автоматических противопожарных систем, а также за вынесение положительных заключений Государственной приёмной комиссии при сдаче в эксплуатацию новых и реконструированных объектов.

Особую тревогу вызывает тот факт, что в числе этих объектов оказались здания общеобразовательной школы и медицинского учреждения.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время ведутся предварительные следственные действия.