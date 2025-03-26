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Суд огласил приговор матери мальчика, выпавшего из окна многоэтажки в Братске

Ребенок скончался после падения с высоты восьмого этажа.

Источник: IrkutskMedia.ru

Суд вынес приговор матери ребенка, который выпал из окна восьмого этажа в Братске. По факту гибели 1,5-годовалого мальчика было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), которое расследовали следователи СК, пишет ИА IrkutskMedia.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области, установлено, что инцидент произошел 30 июля 2024 года. В результате падения мальчик скончался. Ребенок был дома с родителями. Пока малыш спал, взрослые находились в соседней комнате. Когда мальчик проснулся, он залез на подоконник и выпал из открытого окна. Суд приговорил мать ребенка к ограничению свободы на 1 год с установлением ограничений.