Суд огласил приговор матери мальчика, выпавшего из окна многоэтажки в Братске

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области, установлено, что инцидент произошел 30 июля 2024 года. В результате падения мальчик скончался. Ребенок был дома с родителями. Пока малыш спал, взрослые находились в соседней комнате. Когда мальчик проснулся, он залез на подоконник и выпал из открытого окна. Суд приговорил мать ребенка к ограничению свободы на 1 год с установлением ограничений.