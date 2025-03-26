Автомобиль с наркотиками остановили на трассе Самара-Шымкент

На трассе Самара-Шымкент, возле населенного пункта Шижа по подозрению в хранении наркотиков был остановлен автомобиль. В ходе проверки пассажира в качестве вещественного доказательства обнаружено и изъято 557 граммов высушенной марихуаны, расфасованной в 9 полиэтиленовых пакетов.