Источник назвал причину пожара на российском судне в районе Пусана

Генконсульство РФ в Южной Корее сообщило, что утром 26 марта произошел пожар на российском рефрижераторном судне Crystal Asia в море в 8 километрах от порта Камчхон города Пусан. Экипаж судна — 23 человека, из них 22 гражданина России. По информации морской полиции Пусана, которую привело генконсульство, шесть россиян пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Представители судна заявили, что дым появился из-за проблемы с неисправностью двигателя.