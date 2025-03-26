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Источник назвал причину пожара на российском судне в районе Пусана

ВЛАДИВОСТОК, 26 мар — РИА Новости. Пожар на рефрижераторном судне Crystal Asia неподалеку от южнокорейского Пусана, при котором пострадали 6 моряков, произошел в результате взрыва или повреждения турбины в машинном отделении после ремонта, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Источник: AP 2024

Генконсульство РФ в Южной Корее сообщило, что утром 26 марта произошел пожар на российском рефрижераторном судне Crystal Asia в море в 8 километрах от порта Камчхон города Пусан. Экипаж судна — 23 человека, из них 22 гражданина России. По информации морской полиции Пусана, которую привело генконсульство, шесть россиян пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Представители судна заявили, что дым появился из-за проблемы с неисправностью двигателя.

«Предварительно, взрыв или повреждение турбины в машинном отделении после ремонта в Южной Корее. Всех с судна эвакуировали. Причины пока только выясняются», — сказал собеседник агентства.

Представитель судовладельца сообщил РИА Новости, что пожар произошел в машинном отделении. Он не уточнил других подробностей.