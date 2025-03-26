В Новосибирске завершено дело о вымогательстве на 5 миллионов рублей

В Новосибирске банда вымогателей предстанет перед судом за хищения на 5 млн рублей.
Завершено расследование уголовного дела о вымогательстве, совершённом организованной группой лиц в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.
Следствие установило, что с мая 2023 по февраль 2024 года пятеро уроженцев одной из среднеазиатских республик, в возрасте от 31 до 49 лет, вымогали крупные суммы денег у местных предпринимателей, угрожая им насилием.
«Совокупный ущерб от противоправных действий составил более 5 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.
Помимо денег, обвиняемые завладели автомобилем и пользовались бесплатными парикмахерскими услугами. Преступная деятельность была пресечена оперативниками УФСБ России по Новосибирской области. Уголовное дело направлено в суд.