Москвича задержали за попытку дать взятку сотрудникам ДПС в 665 тысяч рублей

24 марта водителя, ехавшего со спецсигналами на машине, остановили сотрудники ДПС возле улицы Новолучанской. Во время проверки документов выяснилось, что разрешение на использование спецсигналов поддельное. Тогда мужчина попытался дать инспекторам 665 тысяч рублей, чтобы те закрыли глаза на нарушения. Однако правоохранители не взяли деньги и задержали водителя.