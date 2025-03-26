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Пожар в промзоне потушили на улице Федосеенко в Нижнем Новгороде

В причинах возгорания разгребутся дознаватели.

Источник: Живем в Нижнем

Огонь, вспыхнувший в производственном здании, потушили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Напомним, что утром 26 марта стало известно о возгорании на улице Федосеенко. К счастью, никто не пострадал. В 10:09 была объявлена ликвидация открытого горения, а в 10:30 — полное тушение пожара. Как уточнили в ведомстве, с огнем сотрудники МЧС справились на площади 100 квадратных метров.

Дознаватели МЧС установят причину происшествия.

Ранее мы писали, что особый противопожарный режим начнет действовать в Нижегородской области.