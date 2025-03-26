Пожар в промзоне потушили на улице Федосеенко в Нижнем Новгороде

Напомним, что утром 26 марта стало известно о возгорании на улице Федосеенко. К счастью, никто не пострадал. В 10:09 была объявлена ликвидация открытого горения, а в 10:30 — полное тушение пожара. Как уточнили в ведомстве, с огнем сотрудники МЧС справились на площади 100 квадратных метров.