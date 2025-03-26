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Потребовалась эвакуация в Уфу: в Башкирии 7-месячный мальчик опрокинул на себя кипящий чайник

Санавиация доставила в Уфу грудного ребенка с тяжелыми ожогами.
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии семимесячный малыш получил обширные ожоги, опрокинув на себя кипящий чайник дома. Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

Оказавшие первую помощь медики Месягутовской районной больницы, оценив серьезность травм, немедленно связались со специалистами Республиканской детской клинической больницы и Республиканского ожогового центра. Совместно было принято решение о срочной транспортировке пострадавшего вертолетом санавиации в столицу Башкирии.

По данным медиков, малыш получил ожоги 30% тела, включая плечи, спину и ноги. Ребенку предстоит длительное лечение.

— Убедительно призываем родителей не оставлять маленьких детей без присмотра рядом с электрическими приборами и другими потенциально опасными предметами. Берегите своих детей! — заявили в Минздраве Башкирии.

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