Потребовалась эвакуация в Уфу: в Башкирии 7-месячный мальчик опрокинул на себя кипящий чайник

В Башкирии семимесячный малыш получил обширные ожоги, опрокинув на себя кипящий чайник дома. Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения республики.
Оказавшие первую помощь медики Месягутовской районной больницы, оценив серьезность травм, немедленно связались со специалистами Республиканской детской клинической больницы и Республиканского ожогового центра. Совместно было принято решение о срочной транспортировке пострадавшего вертолетом санавиации в столицу Башкирии.
По данным медиков, малыш получил ожоги 30% тела, включая плечи, спину и ноги. Ребенку предстоит длительное лечение.
— Убедительно призываем родителей не оставлять маленьких детей без присмотра рядом с электрическими приборами и другими потенциально опасными предметами. Берегите своих детей! — заявили в Минздраве Башкирии.
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