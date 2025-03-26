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Три человека погибли в ДТП с автобусом в ЗКО

Уральск. 26 марта. КазТАГ — На трассе «Уральск — Актобе» возле села Алмазное столкнулись минивэн Opel Zafira и пассажирский автобус, в результате аварии погибли три человека, позже скончался водитель автобуса, сообщает «Мой Город».

«Трагедия произошла ранним утром 22 марта на трассе Уральск-Актобе, недалеко от села Алмазное Шынгырлауского района. По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, водитель Opel Zafira выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом Van Нооl», — говорится в сообщении.

Водитель и пассажир минивэна — мужчины 31 и 32 лет, являвшиеся иностранными гражданами, скончались на месте. 63-летнего водителя автобуса доставили санавиацией в больницу, однако спасти его не удалось — он умер на следующий день.

«По факту ДТП возбуждено уголовное дело», — сообщили в ДП ЗКО.