Три человека погибли в ДТП с автобусом в ЗКО

«Трагедия произошла ранним утром 22 марта на трассе Уральск-Актобе, недалеко от села Алмазное Шынгырлауского района. По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, водитель Opel Zafira выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом Van Нооl», — говорится в сообщении.
Водитель и пассажир минивэна — мужчины 31 и 32 лет, являвшиеся иностранными гражданами, скончались на месте. 63-летнего водителя автобуса доставили санавиацией в больницу, однако спасти его не удалось — он умер на следующий день.
«По факту ДТП возбуждено уголовное дело», — сообщили в ДП ЗКО.