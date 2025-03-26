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В Омске водитель пытался обвинить свою погибшую девушку в ДТП

В Омске продолжается процесс по делу водителя, который стал виновником ДТП, в результате которого погибла его сожительница.

Источник: Прокуратура Омской области

25-летний молодой человек обвиняется в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что, по мнению следствия, и стало причиной смерти девушки. Об этом сообщает прокуратура Омской области.

По имеющимся данным, инцидент произошёл 17 декабря 2024 года. Вечером мужчина, находясь за рулём автомобиля «Volkswagen Jetta», превысил допустимую скорость, разогнавшись до 99 км/ч. В районе дома № 85 по улице Орджоникидзе он потерял контроль над управлением, что привело к заносу автомобиля и столкновению с металлическим ограждением.

Пассажирка, находившаяся на переднем сиденье, получила серьёзные травмы и вскоре скончалась. Изначально водитель не признавал свою вину, утверждая, что за рулём была его погибшая девушка. Однако позже он изменил свои показания и взял на себя ответственность за случившееся.

Дело рассматривается в Первомайском районном суде. В соответствии с законом, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.