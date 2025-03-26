В Омске водитель пытался обвинить свою погибшую девушку в ДТП

Пассажирка, находившаяся на переднем сиденье, получила серьёзные травмы и вскоре скончалась. Изначально водитель не признавал свою вину, утверждая, что за рулём была его погибшая девушка. Однако позже он изменил свои показания и взял на себя ответственность за случившееся.