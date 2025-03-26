Родители думали, что 1,5-годовалый малыш спит в соседней комнате. В это время он трагически погиб

Уложили ребенка спать и ушли в соседнюю комнату. Казалось бы, что может произойти? Только вот, оставшись один, полуторагодовалый малыш погиб страшной смертью. Эта трагедия произошла в Братске.
— Ребенок находился дома с родителями, взрослые были в соседней комнате, пока малыш спал. Проснувшись, мальчик залез на подоконник и выпал из открытого настежь окна, — поделились в СУ СКР Иркутской области.
Мальчик выпал из окна квартиры на восьмом этаже по улице Комсомольской. От полученных травм малыш умер на месте. Следователи завели уголовное дело. В итоге мать ребенка признали виновной в причинении смерти по неосторожности. По решению суда ее приговорили к году ограничения свободы.
— Ежегодно с началом весенне-летнего периода регистрируются случаи травмирования и гибели детей при выпадении из окон. В 2024 году следственными органами СУ СК России по Иркутской области по фактам падения 10 детей в возрасте от 1 года до 5 лет из окон проводились процессуальные проверки, — поделились следователи.
Ответственность за безопасность жизни ребенка напрямую лежит на родителях. Поэтому в случае падения детей из окон, они попадают под уголовную ответственность.