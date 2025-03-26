Родители думали, что 1,5-годовалый малыш спит в соседней комнате. В это время он трагически погиб

— Ежегодно с началом весенне-летнего периода регистрируются случаи травмирования и гибели детей при выпадении из окон. В 2024 году следственными органами СУ СК России по Иркутской области по фактам падения 10 детей в возрасте от 1 года до 5 лет из окон проводились процессуальные проверки, — поделились следователи.