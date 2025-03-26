Шесть россиян пострадали при пожаре на приморском судне в Южной Корее

По данным морской полиции Пусана, пострадали 6 россиян. Из них двое находятся в тяжелом состоянии. Всех пострадавших оперативно доставили в больницы Пусана. Порт приписки «Crystal Asia» — Владивосток. Были ли на судне приморские моряки — пока неизвестно.