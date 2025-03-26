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Шесть россиян пострадали при пожаре на приморском судне в Южной Корее

22 моряка из России находились на приморском судне, сгоревшем недалеко от Пусана.

Источник: busan.com

Утром 26 марта 2025 года в море в 8 километрах от порта Камчхон (Пусан) произошел пожар на российском рефрижераторном судне «Crystal Asia». Экипаж состоял из 23 человек, из них 22 — граждане России.

По данным морской полиции Пусана, пострадали 6 россиян. Из них двое находятся в тяжелом состоянии. Всех пострадавших оперативно доставили в больницы Пусана. Порт приписки «Crystal Asia» — Владивосток. Были ли на судне приморские моряки — пока неизвестно.

Добавим, что сгорел рефрижератор-перегрузчик, который перевозит замороженную рыбу и продукцию. В Корею, вероятно, ходил на ремонт.