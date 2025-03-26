Взрыв и пожар произошли на российском судне в Южной Корее

Британская компания по управлению рисками в морских перевозках Ambrey в марте сообщила, что проанализировала повреждения как минимум четырех танкеров и одного сухогруза с декабря 2024 года, которые были связаны с перевозкой российской нефти, и пришла к выводу, что к атакам на них могли быть причастны зарубежные государственные акторы. Для их проведения могли использоваться морские мины, установленные водолозами, когда суда находились в пути в или из портов и замедляли ход.