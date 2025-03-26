Военкор «Первого канала» Анна Прокофьева погибла в Белгородской области

«Анне было 35 лет, совсем скоро у нее был бы день рождения. Она окончила РУДН по специальности “журналистика”, свободно владела испанским языком. Работала в испанской редакции агентства “Россия Сегодня”. На Первом канале с 2023 года, военный корреспондент, вела репортажи из зоны СВО», — сообщил телеканал.