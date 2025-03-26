Депутаты из Янтарного стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве

Им инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
По данным следствия, ночью 23 марта 2025 года на улице Советской в Янтарном произошел инцидент. Подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили 37-летнюю местную жительницу. Причиной для совершения преступления послужило то, что женщина случайно опрокинула кадку с деревом, которая находилась у входа в ресторан, принадлежащий Малыхину.
В настоящее время все трое подозреваемых объявлены в федеральный розыск.
Следственное управление СК РФ по Калининградской области обращается к гражданам с просьбой оказать содействие в установлении местонахождения фигурантов. Информацию можно предоставить: — лично по адресу: г. Калининград, ул. 9 Апреля, д. 60 «а» (второй отдел по расследованию особо важных дел); — по телефонам: 8 911 868 25 02, 8 401 2 558 765, 02.
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