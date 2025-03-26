Депутаты из Янтарного стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве

По данным следствия, ночью 23 марта 2025 года на улице Советской в Янтарном произошел инцидент. Подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили 37-летнюю местную жительницу. Причиной для совершения преступления послужило то, что женщина случайно опрокинула кадку с деревом, которая находилась у входа в ресторан, принадлежащий Малыхину.