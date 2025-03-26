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В Могилевском районе мужчину задавил его же грузовик

26 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе мужчину задавил его же грузовик. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Источник: Следственный комитет Беларуси

По предварительной информации следствия, 23 марта 35-летний водитель во время ежедневного осмотра своего автомобиля MAZ, не садясь в салон, завел машину. Грузовик покатился. При попытке его остановить мужчина попал под колеса. От полученных травм он скончался.

Во время осмотра места происшествия следственно-оперативной группой предварительно установлено, что стояночный тормоз был выключен, рычаг переключения передач не находился в нейтральном положении.

По данному факту следователи проводят проверку.