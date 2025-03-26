В Могилевском районе мужчину задавил его же грузовик

По предварительной информации следствия, 23 марта 35-летний водитель во время ежедневного осмотра своего автомобиля MAZ, не садясь в салон, завел машину. Грузовик покатился. При попытке его остановить мужчина попал под колеса. От полученных травм он скончался.
Во время осмотра места происшествия следственно-оперативной группой предварительно установлено, что стояночный тормоз был выключен, рычаг переключения передач не находился в нейтральном положении.
По данному факту следователи проводят проверку.