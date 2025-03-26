Страшная авария на севере Молдовы: Автомобиль на большой скорости врезался в дерево — погиб подросток

Жуткое ДТП в Сынжерей: погиб подросток, ещё два человека в больнице.
Авария произошла вчера вечером на трассе G-28, вблизи села Старая Добруджа Сынжерейского района. Автомобиль Audi, в котором были трое человек, врезался в дерево.
По данным источников pulsmedia.md, за рулём был 23-летний молодой человек без водительских прав. На большой скорости автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево на обочине.
От сильного удара на месте погиб 15-летний пассажир. Водителя и другого пассажира — 16-летнюю девушку — в тяжёлом состоянии доставили в больницу.
Сотрудники полиции проводят расследование по факту случившегося.