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Страшная авария на севере Молдовы: Автомобиль на большой скорости врезался в дерево — погиб подросток

ДТП произошло вечером 25 марта на трассе G-28, вблизи села Старая Добруджа Сынжерейского района.

Источник: pulsmedia

Жуткое ДТП в Сынжерей: погиб подросток, ещё два человека в больнице.

Авария произошла вчера вечером на трассе G-28, вблизи села Старая Добруджа Сынжерейского района. Автомобиль Audi, в котором были трое человек, врезался в дерево.

По данным источников pulsmedia.md, за рулём был 23-летний молодой человек без водительских прав. На большой скорости автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево на обочине.

От сильного удара на месте погиб 15-летний пассажир. Водителя и другого пассажира — 16-летнюю девушку — в тяжёлом состоянии доставили в больницу.

Сотрудники полиции проводят расследование по факту случившегося.