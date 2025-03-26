В Иркутске уборщица отдала аферистам почти 1,2 млн рублей накоплений

В Иркутске уборщица накопила почти 1,2 миллиона рублей и потеряла все деньги на бирже. 67-летняя сибирячка наткнулась в интернете на объявление о заработке на драгметаллах. И тут же с ней на связь вышел якобы специалист инвестиционной компании. По уже отработанной схеме, жертву уговорили скачать приложение, через которое будут вестись торги на бирже.