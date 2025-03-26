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В Иркутске уборщица отдала аферистам почти 1,2 млн рублей накоплений

67-летняя сибирячка пыталась заработать на торговле драгметаллами на бирже.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске уборщица накопила почти 1,2 миллиона рублей и потеряла все деньги на бирже. 67-летняя сибирячка наткнулась в интернете на объявление о заработке на драгметаллах. И тут же с ней на связь вышел якобы специалист инвестиционной компании. По уже отработанной схеме, жертву уговорили скачать приложение, через которое будут вестись торги на бирже.

— По указанию звонившего иркутянка переводила деньги на указанные счета. Суммарно она перечислила около 1,2 миллиона рублей, — поделились в ГУ МВД Иркутской области.

Только вот, когда уборщица решила вывести деньги, псевдоброкеры перестали выходить на связь. Сибирячка написала заявление в полицию.