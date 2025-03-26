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Жильцы платили за слова на бумаге: во Владивостоке на директора УК завели дело о крупном мошенничестве

Во Владивостоке директор УК подделала подписи и похищала деньги жильцов.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке завели уголовное дело о мошенничестве в отношении руководителя управляющей компании. Основанием послужили материалы прокурорской проверки. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на надзорное ведомство Приморского края.

Нарушения выявила прокуратура Фрунзенского района Владивостока. Руководитель УК подделала подписи в протоколах общего собрания, чтобы получить лицензию на управление домами. Хотя фактически дома под «опеку» брать не собиралась. Ее интересовали только деньги.

Затем с мая 2023 года по декабрь 2024 она собирала с людей плату за услуги, которые они по факту не получали. Таким образом ей удалось присвоить более 1,2 миллиона рублей. Деньги она потратила на личные нужды.

Пострадали жильцы домов № 32, 38 по улице Подножье и № 30 по улице Школьной во Владивостоке.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.