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Сотрудник волгоградского автосервиса невзначай сжег дотла 5 авто

Сотрудник одного из волгоградских автосервисов скоро предстанет перед мировым судьей. Мужчина случайно сжег дотла пять автомобилей, которые находились на обслуживании.

Инцидент случился 20 ноября 2024 года, рассказывает представитель прокуратуры области Оксана Черединина. Автомеханик решил выполнить сварочные работы на отечественной Lada Priora, используя аппарат с присоединенным к нему газовым баллоном прямо в боксе.

Внезапно полимерные части автомобиля вспыхнули. Огонь мгновенно перебросился на другие четыре машины, которые стояли тут же. В результате от пяти транспортных средств остались лишь обожженные остовы. Ущерб их владельцам составил 5,2 млн рублей.

Мужчина полностью признал свою вину еще на стадии следствия. И даже частично возместил причиненный ущерб, выплатив собственникам сгоревших «ласточек» 4,3 млн рублей.