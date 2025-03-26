Сотрудник волгоградского автосервиса невзначай сжег дотла 5 авто

Инцидент случился 20 ноября 2024 года, рассказывает представитель прокуратуры области Оксана Черединина. Автомеханик решил выполнить сварочные работы на отечественной Lada Priora, используя аппарат с присоединенным к нему газовым баллоном прямо в боксе.
Внезапно полимерные части автомобиля вспыхнули. Огонь мгновенно перебросился на другие четыре машины, которые стояли тут же. В результате от пяти транспортных средств остались лишь обожженные остовы. Ущерб их владельцам составил 5,2 млн рублей.
Мужчина полностью признал свою вину еще на стадии следствия. И даже частично возместил причиненный ущерб, выплатив собственникам сгоревших «ласточек» 4,3 млн рублей.