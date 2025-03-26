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В Омске ночью горел ангар с фруктами

Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня ночью, 26 марта, в районе 04:48 на Черлакском тракте загорелся ангар с фруктами. Обошлось без пострадавших. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

К приезду сотрудников МЧС пламя распространилось на 50 квадратных метров. На тушение огня выехали 21 пожарный и 4 единицы техники.

Возгорание потушили в 05:05. К счастью, никто не пострадал. Дознаватели выяснили причину пожара: короткое замыкание электрооборудования.

Ранее «КП Омск» сообщала, что пожарные спасли человека из горящего дома на севере Омской области.