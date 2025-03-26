В Омске ночью горел ангар с фруктами

Сегодня ночью, 26 марта, в районе 04:48 на Черлакском тракте загорелся ангар с фруктами. Обошлось без пострадавших. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
К приезду сотрудников МЧС пламя распространилось на 50 квадратных метров. На тушение огня выехали 21 пожарный и 4 единицы техники.
Возгорание потушили в 05:05. К счастью, никто не пострадал. Дознаватели выяснили причину пожара: короткое замыкание электрооборудования.
Ранее «КП Омск» сообщала, что пожарные спасли человека из горящего дома на севере Омской области.