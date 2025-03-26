В Самарской области среди подростков распространяется новая опасная игра

«Подростку необходимо скрыться от родителей на 24 часа. Если он продержится, не выходит на связь, то ему обещают определенную киберигру. Это, конечно, не “Синий кит”, но это тоже неприятно. За всеми этими играми стоят наши противники», — рассказал на заседании губдумы начальник ГУ МВД по Самарской области Игорь Иванов.