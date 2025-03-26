В Самарской области среди подростков распространяется новая опасная игра

В Самарской области с наступление весны участились случаи ухода детей из домов или социальных центров. Кто-то убегает, чтобы просто погулять, кто-то после ссоры с родителями. Но на прошлой неделе полицейские выявили иную ситуацию — идет распространение новой опасной игры.
«Подростку необходимо скрыться от родителей на 24 часа. Если он продержится, не выходит на связь, то ему обещают определенную киберигру. Это, конечно, не “Синий кит”, но это тоже неприятно. За всеми этими играми стоят наши противники», — рассказал на заседании губдумы начальник ГУ МВД по Самарской области Игорь Иванов.
Он призвал обратить на это внимание представителей разных ведомств: и управление образования, и подразделения по делам несовершеннолетних. Необходимо усилить профилактическую работу с подростками.