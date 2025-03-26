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Житель Сочи протаранил витрину магазина и застрелил сотрудницу

КРАСНОДАР, 26 мар — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Сочи, который протаранил витрину магазина, застрелил сотрудницу и скрылся, мужчина задержан, сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве женщины… и покушении на убийство двух лиц», — говорится в сообщении.

По версии следствия, во вторник вечером подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения на машине въехал в магазин на улице Армавирской в поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи. Затем взял ружье и не менее пяти раз выстрелил в знакомого, который был ему должен, и 43-летнюю сотрудницу магазина. От полученных огнестрельных ранений женщина скончалась на месте, мужчина был ранен в руку и убежал.

Подозреваемый скрылся с места происшествия, но впоследствии был задержан, огнестрельное оружие изъято.

Следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу.