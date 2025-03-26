Житель Сочи протаранил витрину магазина и застрелил сотрудницу

«Возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве женщины… и покушении на убийство двух лиц», — говорится в сообщении.
По версии следствия, во вторник вечером подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения на машине въехал в магазин на улице Армавирской в поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи. Затем взял ружье и не менее пяти раз выстрелил в знакомого, который был ему должен, и 43-летнюю сотрудницу магазина. От полученных огнестрельных ранений женщина скончалась на месте, мужчина был ранен в руку и убежал.
Подозреваемый скрылся с места происшествия, но впоследствии был задержан, огнестрельное оружие изъято.
Следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу.