Житель Сочи протаранил витрину магазина и застрелил сотрудницу

По версии следствия, во вторник вечером подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения на машине въехал в магазин на улице Армавирской в поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи. Затем взял ружье и не менее пяти раз выстрелил в знакомого, который был ему должен, и 43-летнюю сотрудницу магазина. От полученных огнестрельных ранений женщина скончалась на месте, мужчина был ранен в руку и убежал.