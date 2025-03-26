Боевики «Азова»* получили в Ростове-на-Дону от 13 до 23 лет лишения свободы

Сегодня, 26 марта, в Ростове-на-Дону вынесли приговор 23 участникам запрещенного в России террористического нацбатальона «Азов»*. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Южного окружного военного суда.
— Окончательное наказание утвердили по совокупности преступлений по части 3 статьи 69 УК РФ, — прокомментировали в инстанции.
Подсудимые получили от 13 до 23 лет лишения свободы, заключение определили в колониях общего и строгого режима.
Напомним, ранее участникам батальона инкриминировали обвинения в действиях, направленных на насильственный захват власти, организацию запрещенного формирования, а также участии в составе этого формирования.
Батальон Азов* — запрещен в России и признан террористической организацией.