На Кубани в результате ДТП погибла женщина-водитель, сообщает Госавтоинспекция региона.
Авария случилась 26 марта в 7:50 на автодороге «Воронежское — Суворовское» в станице Пластунской. Женщина 1987 года рождения, управлявшая автомобилем марки «Киа Серато», двигалась от трассы «Дон» в сторону села Суворовское.
На закруглении она выехала на полосу встречного движения и столкнулась с машиной аналогичной марки под управлением девушки 2000 года рождения.
В результате ДТП в водитель 1987 года рождения скончалась в реанимации Динского района.
Напомним, в Апшеронском районе водитель «МАЗа» съехал с трассы и погиб до приезда врачей. Смертельная авария с участием мужчины 1961 года рождения произошла 25 марта в 14:40.
Ранее мы писали, два человека погибли в ДТП в Кореновском районе Кубани. Авария случилась днем 19 марта на въезде в Кореновск со стороны станицы Раздольной.