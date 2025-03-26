Особое устройство спасло от гибели пожилую жительницу Башкирии

Вчера днем, 25 марта, в Мишкинском районе Башкирии установленный в доме пожарный извещатель предотвратил возможную трагедию. Об этом рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.
Все случилось в селе Мишкино. 83-летняя местная жительница готовила еду на газовой плите, но отвлеклась и задремала. Благодаря сработавшей минисирене женщина вовремя проснулась, обнаружила задымление и успела выключить плиту до приезда пожарных.
Как отмечает Кирилл Первов, этот случай наглядно демонстрирует жизненную важность противопожарных извещателей.
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