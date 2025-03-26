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В Единцах сгорел торговый комплекс, а в — Бельцах склад: Два крупных пожара в Молдове нанесли огромный ущерб

В Единцах пожарные боролись с огнём до утра [видео]

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 25 марта, поздним вечером в Единцах сгорел торговый комплекс.

Пожарные боролись с огнем до утра, сообщил примар города Константин Кожокару.

Сегодня, 26 марта случился сильный пожар в Бельцах, в микрорайоне Молодово горит склад.

Кроме того, утром, 26 марта, локомотив поезда Унгены-Кишинев начал дымиться в пути, экипаж устранил возгорание, но проблема повторилась на станции Бахмут.

Для безопасности вызвали спецслужбы, и состав повезет другой локомотив. Пассажиры не пострадали — только их терпение начало лопаться.