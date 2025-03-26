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В Алёшках из-за атаки дрона ВСУ ранен мирный житель

ГЕНИЧЕСК, 26 марта. /ТАСС/. Мирный житель 2000 года рождения получил ранение в Алёшках Херсонской области в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Источник: РИА "Новости"

«В Алёшках в результате удара дрона пострадал молодой человек 2000 года рождения. С минно-взрывной травмой и осколочными ранениями он доставлен в районную больницу, врачи оказывают всю необходимую помощь», — написал он в Telegram-канале.

Сальдо добавил, что ВСУ также выпустили пять дронов-камикадзе по территории Горностаевского округа. «К счастью, обошлось без пострадавших. Под огнем оказались Каховка, Новая Каховка, Горностаевка, Днепряны, Казачьи Лагеря, Каиры, Кардашинка, Обрывки, Подстепное», — перечислил глава региона.