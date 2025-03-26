В Алёшках из-за атаки дрона ВСУ ранен мирный житель

«В Алёшках в результате удара дрона пострадал молодой человек 2000 года рождения. С минно-взрывной травмой и осколочными ранениями он доставлен в районную больницу, врачи оказывают всю необходимую помощь», — написал он в Telegram-канале.
Сальдо добавил, что ВСУ также выпустили пять дронов-камикадзе по территории Горностаевского округа. «К счастью, обошлось без пострадавших. Под огнем оказались Каховка, Новая Каховка, Горностаевка, Днепряны, Казачьи Лагеря, Каиры, Кардашинка, Обрывки, Подстепное», — перечислил глава региона.